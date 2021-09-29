勞動部公布最新的失業給付相關統計，發現今年7月受理初次認定申請件數為過去一年以來新高，再度破萬件，而初次認定核付件數也是過去一年以來最高，同樣也突破萬件，而今年核付失業給付金額高點則是落在8月，來到8.81億元。

受到國內本土疫情在5月升溫影響，中央流行疫情指揮中心在5月19日將疫情警戒升為三級之後，不少商業服務業遭到停業，或是限縮營業範圍，例如餐飲服務業禁止內用，讓不少業者苦撐不下，選擇資遣員工，甚至進行大量解僱。

據勞動部統計，今年以來大量解僱情形，在6月時最嚴重，總計有38家企業解雇1,617人，其中有20家為29人以下的中小企業，有349人受到影響，而大量解僱的情況到7月已稍稍收斂，有23家企業通報實施，814人遭解僱。

至於失業給付情形，自5月以來，受理件數月月攀升，從2萬9,159件、增至8月的3萬7,591件，其中初次認定申請件數的高峰在7月，有1萬683件，在核付件數的部分，也是5月以來一路向上，初次認定核付件數的高峰同樣也在7月、有1萬229件。從行業來看，失業給付主要集中在批發及零售業有2,710人、其次為住宿及餐飲業有2,083人，第三則是製造業的1,713人。

勞動部官員表示，會密切注意大量解僱與失業給付請領的狀況，同時呼籲雇主，解雇是最後手段，若為受到疫情影響的短期因素，可以考慮申請「無薪假」，也就是運用減班休息的相關補貼計畫，例如充電再出發、安心就業計畫等，維持僱傭關係、共體時間待疫情暫歇。

依規定，被保險人非自願離職退保後，失業給付每月按申請人離職辦理退保之當月起前六個月平均月投保薪資60％發給，自申請人向公立就業服務機構辦理求職登記之第15日起算。

被保險人在請領失業給付期間，有受其扶養之眷屬者，包括無工作收入之配偶、未成年子女或身心障礙子女等，每1人按申請人離職辦理本保險退保之當月起前六個月平均月投保薪資10％加給給付，最多計至20％。

(時報資訊)