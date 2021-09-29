京城建設與三地開發將以各占50％的方式，在3.38萬坪的台南仁德基地，共同投資興建、開發智慧科技園區，開發案採分期模式，2025年第一區完工，2032年全區完工，預估未來總銷金額達360億元，這將是京城與三地開發未來10年內，非常重要的入帳來源，也是雙方跨入廠辦領域的里程碑。

京城建設和三地開發28日各自召開董事會，通過、簽訂台南市仁德區智慧科技園區開發案，該案將採「共同投資興建」方式開發，比例各為50％，雙方將按該比例出資、起造，並承擔該案規劃、建造、銷售等有關的損益及風險。

京城建設發言人周敬恆表示，該投資案的興建基地面積33,800坪，完成之後的大型廠辦、商辦，預估總銷售額360億元，這是京城與三地開發未來10年內，非常重要的入帳來源，也是跨入廠辦領域的里程碑。

周敬恆指出，京城除了今年3月公告買進的33.8億元土地成本，另外還將投入100億左右的營建成本，合作方三地開發也同樣要負責100億元的營建成本，未來再依合作比例，分回總銷金額的50％。

三地開發表示，占有的50％比例，是由三地開發和地主關係人共同持有，因為智慧科技園區工程款是由三地開發出資，土地則由地主負責，二者占比各為70％和30％。

因此，三地開發未來分回360億元總銷的50％之後，其中的70％將入帳三地開發，另外的30％則由地主取得。

京城指出，台南仁德智慧科技園區開發案基地，位於一號國道仁德交流道旁，交通相當便利，到高鐵台南站及台南科技園區，都不到20分鐘車程，對於有廠辦需求的廠商相當合適，預期可以連接南科、路竹科到高雄橋科，成為科技廊道，躍升南台灣新主力科技產業聚落。

京城表示，台南仁德區智慧科技園區開發案規劃草案，分為A、B、C、D等四大單元，分區開發，預計 2022年6月取得建築執照，2025年第一區可完工，2032年全區完工，目前正規劃於取得建築執照後開始銷售，明年可以確認銷售時程。

(時報資訊)