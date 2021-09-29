營建業大缺工，傳統模板師傅更出現人才斷層危機，興富發集團率先引進鋁合金模板「鋁模」取代傳統木模，運用在桃園「華悅城」案，首開國內建築業先河。接下來集團還將引進AI機器人進入工地，全力數位轉型。

營建業近年工料雙漲，以模板工為例，往年日薪約2,000～2,500元，現在動輒3,500～4,000元、還未必請得到師傅，嚴重缺工已是建商最大痛點，建案利潤也動輒被高漲的營建成本吃掉一半，現階段如何降低成本、縮短工期，已是建商的新課題。

對此，每年推案量動輒6、700億的興富發建設集團，總裁鄭欽天早在2019年即著手規劃引進日本、大陸的鋁合金模板「鋁模」，取代傳統的木質模板，如今已正式用在龜山「華悅城」建案。鄭欽天28日透露，接下來還會進一步引進AI機器人進入工地，營建施工勢必要數位轉型。

鄭欽天說，營建業缺工問題嚴重，像興富發的「上東城」，完工後發現因營建成本攀升，使獲利少掉二、三十億元，相當驚人，因此對開工量大、發包工程量多的興富發集團來說，引進「鋁模」雖然初期投入成本高出約三到四成，但優點有很多，包括環保、節省人力、重量比鋼模還輕，施工後的牆面光滑平整可直接貼磁磚，可重覆使用約200～300次、效益遠比傳統木模使用大概五次要高很多，且施工過程不需使用木料，可讓工地保持乾淨與減少工程廢棄物，更可縮短施工時間。

鄭欽天表示，接下來新竹「竹科悅揚」將一改以往貼磁磚的地板建材，改採木質地板，工期可望大大縮短；下一步將引進機器人進入工地，即類似自動化倉儲概念，利用半夜時間自動運送建材到特定樓層，方便工人白天施工。

(時報資訊)