興富發集團總裁鄭欽天28日表示，「政策愈是打房、代表房市未來會更好」，不過這波資金行情主要是全球貨幣戰爭，撒幣政策還沒看到盡頭，預期明年底前，房市還是會穩定發展；興富發建設仍會積極買地推案，蓋年輕人買得起的好房子。展望未來，興富發目標是接下來十年股本放大到2,000～3,000億元規模，希望仿照香港地產集團擁有一定比例的收益性資產，並升級為國際級開發商。以下為專訪紀要：

各國撒幣政策

還沒看到盡頭

問：央行上周宣布新一波房市調控措施，對房市影響為何？

答：央行新措施對市場穩定性有幫助，不過這波資金行情主要是全球貨幣戰爭，各國撒幣政策還沒看到盡頭，且房價並不只是台灣的問題，事實上全世界資產價值都在攀升。至於房價高不高？要看負不負擔得起，以我幾十年觀察房市經驗，每年市場需求大約是10萬戶，當前房市並無暴衝問題，只是疫情遞延需求到最近才累積出來，市場是穩定的。

央行將自然人第二戶限貸壓低到六成、且無寬限期，這是要打投機客，其實現在房市幾乎沒有投機客了，所以影響不大。另外限縮建商購地貸款至六成，我認為有些資本不足又拚命提高財務槓桿買地的小建商，本來就不宜過度融資。

打房加稅

只會轉嫁到房價房租

老實說，政策打房，房價並不會因此下跌，反正是政府藉打炒房之名行加稅之實，這叫掛羊頭賣狗肉！對協助年輕人買房沒有實質幫助。我認為，政府應該把年輕人買第一戶的購屋款、利息，可抵扣當年度「應納稅額」，貸款利率則降到0.5％，這樣才有實質意義，否則打房加稅，最終一定轉嫁到房價、房租上。我也鼓勵年輕人趁低利率買下人生第一棟房，付房貸比付租金還便宜，尤其在台北市。

問：怎麼看明年房市？集團明年推案計畫？

答：推案目標600億元應跑不掉，預期明年底前房市還是會穩定發展，不會受打房政策影響。其實愈是打房、房市未來就愈好，畢竟央行理監事都是貨幣和財經專家，主要是為避免房市過熱，預先採取適當防範動作。

問：依興富發在手存量觀察，未來五年完工交屋入帳量累計高達2,500億元，其中2024年可能首度挑戰千億營收，龐大現金陸續回收後，興富發的願景是什麼？

答：我希望10年內全台蓋30棟商辦大樓，很有可能會提前達標，接下來開發商辦大樓會儘量避開租金報酬率相對較低的台北市，桃園會是一個重點。

待這些商辦大樓租金收益率提高和資產增值後，整棟發行REITs或處分給國內外法人機構，並且股本希望能夠擴大到2,000～3,000億元規模，升級為國際級開發商，這是我一直努力追求的目標。而興富發有未來、有願景，儘管現階段股價被低估，但還是很多法人把興富發當作長期「存股」標的，看一家公司要看市值而不是股價。

(時報資訊)