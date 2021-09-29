由於通膨居高不下，美國即將啟動縮減購債，美國公債殖利率近期一路挺升，10年期指標債息28日一舉站上1.50％大關，創3個月新高。歐美股市受此衝擊早盤應聲下跌，對利率敏感的科技股跌勢尤重，那斯達克指數與費城半導體指數分別重挫1.76％與2.42％；台積電與聯電ADR均跌逾2％。

歐股亦跳空開低，德國大盤大跌1.3％，法國股市重挫1.6％，英國股市跌勢較輕僅0.4％，Stoxx 600泛歐股市指數跳水1.6％。美股隨後跟著開低，道瓊工業指數下跌逾100點或0.3％，標普5百挫低0.7％，那斯達克大跌1.1％。

美國10年公債殖利率28日亞洲盤最高一度來到1.545％，大漲逾5個基本點，30年公債殖利率也飆破2％大關，來到2.057％，兩項指標利率均創6月以來最高。

事實上，自Fed上周召開例會後，美國公債殖利率即一路上揚，主因是Fed暗示11月例會就會宣布啟動量化寬鬆退場，最快明年下半年就會升息，加上Fed主席鮑爾表示美國高通膨歷時比預期還久，必要時將動用政策工具壓低通膨，更加深Fed貨幣政策加快轉向緊縮的市場預期。

道富環球顧問公司歐洲投資策略部主管卡珊姆(Altaf Kassam)表示，「投資人開始瞭解或至少記得，各國央行終究必需啟動升息，問題是病人對於服用各種藥物已經習以為常，但沒多久後這些藥物將會慢慢拿掉。」

商情資訊供應商Vital Knowledge創辦人柯里沙夫里(Adam Crisafulli)指出，「公債殖利率上揚代表投資人對全球經濟成長轉趨樂觀，同時各國央行已計畫讓疫情期間的貨幣刺激措施逐步退場。」

他表示，「不只美國公債殖利率竄升，全球債市殖利率全都走高。」

今年3月由於投資人預期美國經濟強勁復甦將引發通膨，美國10年期公債殖利率在站上1.50％關卡後一路飆高，一度衝至1.749％的1年最高。

德意志銀行認為，美國債限問題也是助長債息走高的另一個原因，「從政治面的角度，再過72個小時美國政府就可能出現關門危機。」

(時報資訊)

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