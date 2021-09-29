大陸官方嚴格執行能耗雙控，產業哀鴻遍野，惟原物料股卻開始瘋漲，尤其以塑化股漲勢最為明顯，美布蘭特原油一度衝破80美元關卡。有「亞洲最佳石化產業明星分析師」之稱的棣邁產業顧問公司總經理何耀仁分析，能耗雙控對煤化法生產的石化產品有利，加上國際油價大漲，台塑四寶有望從中受惠。

何耀仁分析，中國大陸近期加強落實「能耗雙控」，限制高耗能產業煤、電兩者用量，浙江省、江蘇省等地中下游石化業產能開工率受到限制，採取高耗能電石法PVC、煤化工EG的產能，也因此受限，大陸工廠供給量減少，對同屬煤化法產出的台廠，包括台塑、華夏、東聯、聯成相對有利。

另外，因為限電，煤化苯供應也減少，則對南亞、台化有利。

而國際油價28日已升破每桶80美元，與油價連動性高的台塑化勢必受惠。何耀仁認為，整體而言，在這一波原物料漲價潮中，台塑集團垂直整合程度高，預期台塑四寶受益程度高。

此外，用於染整、造紙及製鋁相關副料的燒鹼，也因能耗雙控的限電影響，大陸工廠產能及供給下滑，帶動燒鹼價格水漲船高，相關產業也值得留意。

至於大陸長江三角洲的織布廠，預期因限電所減少的產能，約20～30％，但何耀仁認為，其他地區的織布產能，應可望補上缺口。

(時報資訊)

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