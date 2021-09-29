大陸限電限產措施吹皺台廠一池春水，各大外資研究機構做出影響性評估，主要針對載板、電子零組件領域，研判儘管個別廠商受限電衝擊營運比重各有不同，整體得出「短期影響有限、長期看限電至何等程度」結論，並擬定積極者可部分押寶，保守者靜觀其變策略，供旗下客戶布局參考。

載板與電子零組件受關注

大陸江蘇省臨時宣布停電至月底，高盛、摩根士丹利、美銀、野村、摩根大通、花旗環球、本土大型投顧等全面出動，剖析大陸限電限產對各次產業影響，有產能分布在蘇州、昆山的載板與電子零組件族群，受到關注最多，另外，像是車用、太陽能、紡織製鞋、機殼、銅箔基板（CCL）等，也有部分討論聲音，但未引發較大共鳴。同時，針對後續是否有其他省分跟進，外資密切關注中。

以最熱門的PCB與載板相關產業為例，大型研究機構指出，PCB廠商規畫以庫存、10月加班等方式因應，整體而言，預期實際停工衝擊可以降到一天以內，或者不受影響。再者，根據法人機構調查，台廠也規畫未來提前加班，小幅拉高庫存水位，以免再度發生臨時停電。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，儘管現在無法確定9月底後會否繼續限電、抑或擴及其他產業，然可以肯定，在大陸2030年碳排放量達高峰，以及2060年實現碳中和目標下，沿海省分與城市的能源密集型產業壓力難解，目前看來，昆山限電勢必導致ABF與BT載板供應吃緊時間進一步延長。

摩根大通證券同樣先把評估重心放在載板族群上，並表明，昆山身為台系三大BT載板廠生產重鎮，產能占比約二成，難免引起市場擔心；但換個角度看，暫時停產反而有助緩解市場因智慧機放緩、影響BT載板需求的擔憂，此外，當地ABF產能小，限電影響極輕微。

花旗環球證券補充，昆山的ODM廠不在9月限電清單中，台系面板廠在蘇州也沒受到影響，至於台積電在南京的12吋晶圓廠、在上海的8吋廠均正常運行中，晶圓代工龍頭不受撼動。

留意潛在的供應鏈中斷

美銀證券提醒，儘管短期影響有限，但不能忽略潛在的供應鏈中斷，包括下游訂單調整與限電導致原物料供應短缺風險。放眼後續發展，必須提防幾大變數：一、第四季以後或可能有更多限電；二、影響的範圍與領域可能更廣；三、市場需求可能因限電連鎖反應受到負面影響。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意