大陸限電風暴持續擴大，至今已蔓延逾20省，投行相繼調降對大陸GDP的成長預測。高盛28日報告指出，大陸限電措施影響超過4成的工業用電，經濟面臨「巨大下行壓力」，因此預估大陸第三季GDP季增率為零，2021全年增速則下調0.4個百分點至7.8％。

大陸政府在2021年3月「兩會」時，將全年GDP增速定在6％以上，而2021年前兩季GDP分別年增18.3％、7.9％。鄰近第三季末，因執行嚴格環保措施，加上煤炭價格飆漲引發電力供應緊張，截至目前全大陸31省中，已有20省執行限電，不僅影響工業用電，東北三省甚至波及民生用電，衝擊大陸經濟增長已無可避免。

高盛報告估計，多達44％的大陸工業活動受到限電影響，可能導致第三季GDP年增率下降1個百分點，第四季下降2個百分點。高盛指出，第四季仍存在相當大的不確定性，上行和下行風險主要取決於大陸政府如何應對恒大債務問題、環保目標執行的嚴格程度及政策放鬆的程度。

在高盛之前，野村上周開出第一槍，針對限電措施，將大陸2021年經濟成長率預測下調0.5個百分點至7.7％，27日進一步將第三、四季GDP年增率，分別下調0.4及1.4個百分點至4.7％及3％，並預估9月大陸製造業採購經理人指數（PMI）將跌至景氣分水嶺（50）下方。

大陸投行中金公司26日表示，電力短缺將導致大陸第三、四季經濟成長率分別減少0.1個、0.15個百分點。摩根士丹利經濟學家27日指出，今年底前，若按照目前的速度減產，大陸第四季GDP成長率將減少1個百分點。

先前恒大債務危機已讓大陸經濟前景蒙上陰影，摩根大通8月9日因此將大陸第三季GDP季增長預測，一口氣下調2.3個百分點至2％。同日摩根士丹利也預估，大陸第三季經濟僅季增1.6％。

亞銀（ADB）總裁淺川雅嗣28日表示，大陸有足夠的緩衝措施和政策工具，防止恒大危機蔓延，但債務上升及結構性問題仍可能拖累經濟。他認為，2022年起，大陸將進入一個長期溫和的增長趨勢，但不會重現高增長時期7％～8％的擴張速度。

(時報資訊)