超微×86處理器出貨量市占率 處理器大廠美商超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）在加州比佛利山舉行的Code Conference表示，全球晶片供不應求問題會延續到2022年，因新冠肺炎疫情造成的供應鏈瓶頸，預期上半年晶片供給可能還是相當吃緊，要等到下半年嚴重程度才可望減輕。

■晶圓代工廠正擴建新產能

自去年新冠肺炎疫情爆發以來，居家工作及遠距教學帶動筆電及平板等強勁宅經濟需求，蘇姿丰表示，疫情把需求帶到新的水準，儘管經濟陸續重啟，包括汽車等產業均出現供不應求情況，晶片和筆電零組件等相關需求仍然很高。其中，半導體產業出現嚴重供應鏈瓶頸後，包括晶圓代工廠等半導體業者仍在全力擴充產能以因應強勁需求。

蘇姿丰表示，半導體產業過去有景氣循環週期，時而供不應求、時而供給過剩，但這一次的狀況與過去有所不同。在晶片需求仍大於產能情況下，全球晶片供不應求問題會延續到2022年，預期明年上半年晶片供給可能還是相當吃緊，要等到明年下半年缺貨問題才可望減輕。

蘇姿丰表示，晶圓代工廠去年開始規畫擴建新產能，可望在未來幾個月開始生產，但興建新的晶圓廠需要花費18～24個月時間，某些情況下可能要更久時間才能開出產能，但隨著更多新產能進入量產階段，晶片供給將會逐漸符合需求，將有助於紓解筆電零組件和其他微晶片的短缺情況。

■併購賽靈思即將走完程序

超微去年宣布斥資350億美元併購可程式邏輯閘陣列大廠賽靈思（Xilinx），至今仍需要部份國家主管機關核准。蘇姿丰表示，該併購案應該今年底前就能完成所有程序，預估半導體業未來可能會有更多的併購案，若想為產業實踐遠大目標，規模將至關重要。

■超微處理器出貨持續成長

根據市調機構Mercury Research統計，超微受惠於筆電及伺服器處理器出貨暢旺，第二季x86處理器市占率一舉衝上22.5％，連續4季度超過20％並創下14年來新高紀錄。超微獲得台積電7奈米及6奈米等先進製程產能奧援，下半年出貨持續看旺，並將一掃上半年產能受限及ABF載板缺貨等陰霾。

據業界消息，超微已確認下半年到明年上半年產能，年底前包括新款Warhol桌電處理器及Rembrandt筆電處理器將採用台積電6奈米製程量產。蘇姿丰對未來一年的處理器出貨持續成長深具信心；業界預期超微市占率將朝向25％目標穩健前進。

(時報資訊)