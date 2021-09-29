中央銀行公布上半年淨買匯87.3億美元，央行總裁楊金龍表示，主要是1月延續去年底美元超額供給現象，央行為避免匯市嚴重失序而進場調節，但2月之後供需大致均衡，央行轉為淨賣匯。這也代表央行4月時符合美國財政部匯率操縱國三項標準，列入加強觀察名單，但10月的下半年報告可望降為二項，有機會回到一般觀察名單。

楊金龍將在30日赴立法院財政委員會業務報告，根據已出爐的書面報告，央行公布上半年進場買匯金額87.3億美元，較去年的391億元大幅減少。

市場分析，若後續匯市維持供需平衡不變，針對美國財政部匯率操縱國的三項標準，有關單方干預匯率金額逾GDP（國內生產毛額）2％的這項將可剔除，降至僅二項符合的一般觀察名單。

新台幣9月28日終場收在27.785元近一個月新低，但今年來對美元累計升幅仍達2.6％，在非美貨幣中可說最強。楊金龍指出，央行基於法定職責，進場調節匯市，主要為維持匯市運作順暢，觀察新台幣對美元升值明顯，但相較於主要貨幣匯率變動，新台幣仍相對穩定。

楊金龍說明，第二季在出口強勁成長下，帶動新台幣走升，又因Fed討論縮減購債而轉為區間整理。台灣是小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要。

(時報資訊)