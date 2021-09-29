中央銀行總裁楊金龍30日將赴立法院財政委員會業務報告，根據28日出爐的書面報告，央行23日三度調整選擇性信用管制措施，主要是基於維持國內金融穩定，未來將密切關注房市發展及金融機構不動產授信風險控管，檢視規範執行成效，適時滾動檢討調整。對此，市場解讀，楊金龍是暗示隨時會再出手加碼管制。

楊金龍表示，為促進金融穩定及健全銀行業務，防範信用資源過度流向不動產，央行去年12月8日及今年3月19日兩度進行選擇性信用管制措施調整，金融機構辦理受限貸款均符合規定，且貸款成數顯著下降；但為進一步強化選擇性信用管制措施成效，避免過多信用資源流向不動產市場，「有必要採取預防性措施」，因此三度調整管制規範，進一步控管相關授信風險。

同時採行配套措施，包括定期統計金融機構辦理不動產貸款情形，並公布於央行網站；派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循，今年以來至8月底止，已辦理14次專案金檢；邀請銀行座談，了解銀行對不動產市場看法及執行管制措施的意見，並籲請銀行應落實法規遵循及風險定價原則；去年12月及今年4月建請金管會強化票券商控管不動產授信風險。

央行在9月23日宣布第三度調整選擇性信用管制措施，24日上路。楊金龍說明，重點包括自然人在特定地區（六都加新竹縣、市）第二戶購屋貸款不得有寬限期；購地貸款成數上限降為六成；工業區閒置土地抵押貸款成數降為五成。

這次調整管制措施的考量因素，楊金龍認為，首先是要是銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取降低不動產貸款風險的預防性措施。其次是規範自然人特定地區第二戶購屋貸款無寬限期，有助降低借款人過度運用財務槓桿，並強化銀行授信風險控管。

其三是購地貸款成數上限降為六成，有助強化銀行授信風險控管；其四為工業區閒置土地抵押貸款成數上限降為五成，另除外條款「一定期間」採一致標準為一年，有助提升規定執行成效。

楊金龍強調，未來央行將密切關注房地產市場的發展，以及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施的執行成效，經過適時滾動檢討調整管制措施，以達到政府健全房市及銀行業務的目標，落實促進金融穩定。

(時報資訊)