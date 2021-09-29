繼中國大陸於中秋節之前申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），我國於日前也遞件申請加入該組織，如同所有的區域貿易協定，加入之後是有權利與義務的，雖然加入之後，有更大的市場供我馳騁，但相對的我們也得做更大幅的開放，絕大多數產品的關稅也得調降至零。

如同1990年代我國為加入世界貿易組織（WTO），自入會申請於1992年獲受理之後，與美、歐、日等26個會員歷經10年談判，並召開11次工作小組會議，入會案才得以於2001年杜哈部長會議獲得通過，於次年成為會員。未來加入CPTPP也得經過同樣的艱辛歷程。

WTO的前身是關稅暨貿易總協定（GATT），昔日談判官員常說GATT 就是 Give and Take 的過程，你得開放市場、給出去，然後才能得到人家開放市場的好處。然而，給出去的人與分享自由貿易好處的人，往往是兩班人，自由化固然讓出口廠商獲得更大的市場，卻也使得以內需為主的農業、服務業面臨外來競爭，也正由於受益者與受害者不同，遂經常引來紛爭。

猶記得1997年全台1500多位農民北上國貿局抗議，農民們深懼政府為加入WTO而對農產品做出更大的開放與降稅，他們說：「三月份爆發口蹄疫已使台灣養豬事業很慘了，若在WTO談判中再依美方要求把豬肉、雜碎全面開放，並且關稅調降至15％，那麼養豬業只有死路一條。」那些年，在報紙上時而看到「棄米保豬」、時而看到「棄車保米」，如何調和各方利益，又滿足美、歐的要求，在在是個難題。

尤有甚者，在談判過程中，為讓這26國儘速與我方達成協議，我們得私下給些好處，於是先開放一年若干配額的小汽車讓部分國家進口（因為過去我國汽車進口有地區限制），不料，其他國家風聞此事也要求比照辦理，甚至已簽署協議的國家也回過頭來要求重新談判，這類入會前的開放措施被稱為頭期款（downpayment），頗為傳神。

各國依自己所需，紛紛來要頭期款，泰國、波蘭、馬來西亞要的是小汽車進口配額，美國要的是農產品，在我國答應美國之後，加拿大、紐西蘭及澳洲同樣要求比照辦理，會還沒入成，頭期款已付了不少，外來的壓力，輿論的批判，內外交迫之情，左右為難之境，不言可喻。

台灣當年面對的另一個難題是兩岸前後申請入會，如同現在加入CPTPP一樣，兩岸的情結在當時同樣存在，惟當年我方思考的是如何不受大陸影響而順利入會，在國際上密切關注大陸入會案的進展，適時與各國代表交換意見，以維護我方權益，官方發言始終冷靜而有謀略。

當年兩岸入會案雖處於競爭，但沒有太多風波，1999年WTO於西雅圖召開部長會議，兩岸入會已進入關鍵時刻，大陸駐美大使李肇星面對台灣媒體表示：「中方未來不但不會杯葛台灣入會案，反而希望台灣儘早入會，但台灣總得在中國大陸後面入會。」所謂的「後面」是指多久？李肇星說：「只要在後面就可以了，時間長短不是問題。」隨後入會案確實如此，兩岸順利於2001年底一前一後加入WTO，中間剛好差了一天。

當時台灣入會名稱也是各方關切的焦點，各界憂心我們的「台澎金馬個別關稅領域」會被冠上「中國」二字，當年出席西雅圖部長會議的大陸外經貿部長石廣生表示，中方對於「台澎金馬個別關稅領域」沒有異議、可以接受。2001年亞太經合會（APEC）於上海舉行貿易部長會議時，石廣生與我經濟部長林信義會面時，也以林部長稱呼，在這個互相尊重的氣氛下，台灣入會案未生波折，兩岸互蒙其利。

反觀近日有關CPTPP的進展，令人嘆為觀止，對於大陸於9月16日申請加入，我方官員的反應竟是感到很突然，並表示大陸現行體制離CPTPP的高標準還有一段距離，我政府高層如此不友善的反應自然激怒了中方，隨後9月22日台灣遞件申請加入CPTPP，大陸外交部也公開表示：「堅決反對台灣加入任何官方性質的協定或組織。」

事情的演變還不只如此，面對大陸的回應，我外交部又發布新聞稿反擊，其文如下：「中國政府只想在國際社會霸凌台灣的做法，就是兩岸敵意升高的元兇，中國政府應該深切自省，切勿再與台灣人民為敵。」

從1990年代我國申請入會，歷經200場談判，對外與美、歐協商，與大陸折衝，對內與農民、產業界共商大計，取捨之間，應對之間，稍有不慎，內外交迫，前功盡棄矣，所幸當年談判官員帷幄運籌，著眼大局，才能順利入會。如今，我們連入會（CPTPP）案都還沒被受理，兩岸氣氛便已如此箭拔弩張，接下去的發展已難令人樂觀。

我們認為，執政當局該學學1990年代的官員，如何在國際場合折衝樽俎，如何把自由化對農業、服務業衝擊降到最低，才是正辦，逞口舌之能是無濟於事的，孟子曰：「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。」大哉斯言。

(時報資訊)