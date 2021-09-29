日本宣布入境新規，但其認可疫苗名單中沒有高端，指揮中心發言人莊人祥27日表示，會請外交單位與日方溝通，就疫苗護照雙邊認證持續努力。另BNT疫苗開放接種，爆發新北三峽恩主公醫院嚴重醫療疏失，誤將未稀釋的BNT原液接種到25名民眾身上，衛長陳時中表示，當然會懲處；專家則指出施打原液會像是「被飛機撞到」，尤其對年輕人更危險。

各國紛紛調整邊境管制措施，日本宣布自10月起，完整接種過BNT、莫德納和AZ等3款疫苗，入境檢疫可從14天縮短到10天。但國產高端疫苗尚未獲國際認證，未被列入名單內，令許多接種高端的民眾失望。

對此，莊人祥表示，對於日本沒有將高端納入豁免疫苗，會請外交部協助，針對雙方疫苗護照的認證，包含技術上的規格問題，以及雙方對其他疫苗或高端的資格認證部分向日本釐清。

27日在BNT疫苗接種時，爆發重大醫療疏失。新北三峽恩主公醫院誤將未稀釋的BNT原液接種到25名民眾身上，陳時中對此嚴肅表示，「當然會懲處！」目前地方衛生局則是輕輕放下，對此人命關天之事，僅只懲處恩主公停打疫苗1周。

外界關注施打BNT原液是否會引起心肌炎，恩主公醫院院長吳志雄坦言，超量注射疫苗「對年輕人比較危險」；目前不慎注射未稀釋的BNT原液人員的25人中，18歲到20歲有5人，其他是40歲以上，年紀最長是65歲，年輕人有3人住院，2人追蹤。

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬則指出，人體注射4倍濃度疫苗「太危險！」施打原液會像是「被飛機撞到」，尤其對年輕人更危險，特別是12至15歲青少年，正值免疫反應最強時期，也是嚴重副作用風險最高族群，要特別留意接種疫苗後3至5天是否出現心肌炎副作用，施打後一個月也有可能發生心肌炎，建議一個月內千萬不要有劇烈活動。

國外也有誤打疫苗原液類似案例，莊人祥指出，目前沒有相關文獻指出不需要打第2劑，但會諮詢專家，何時、如何施打？至於醫療賠償的問題，將找衛生局協助如何處理。

此外，由於首批客製化BNT疫苗延後抵台，莊人祥表示，校園接種暫時出現30萬劑缺口，疫苗到貨完成檢驗後立刻補齊。首批客製化標籤BNT疫苗已生產完成約140萬劑將分3批到貨，其中55萬劑預計30日抵台。

(時報資訊)

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