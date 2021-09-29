美聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會就疫情期間的政策回應備詢，他在書面證詞中警告，美國通膨飆升持續的時間比預期還要久，如果通膨持續上揚形成嚴重憂慮，Fed已準備好升息因應。

鮑爾與財長葉倫周二將到國會備詢，就疫情期間政府大規模的支援計畫提出說明，Fed周一晚上公布鮑爾的書面證詞，內容與上周決策會議聲明大致相同。

鮑爾的證詞提及，「隨著經濟持續重啟，消費回溫，我們看到物價上揚的壓力，特別是受供應鏈瓶頸影響的部份產業。這些影響的層面比預期為廣，歷時也比預期為長，不過通膨終會放緩，而且一旦通膨開始回落，將回到我們2％的長期通膨目標。」

在通膨問題上，鮑爾勢必將面臨共和黨議員嚴厲的質詢，共和黨不斷警告，美國可能出現類似1970年代通膨失控大暴走的惡夢。

美國消費者物價指數（CPI）近幾個月來連連飆高，年增率最高一度來到5.4％，創2008年以來最大增幅。

鮑爾指出，因疫情封鎖的經濟已經重啟，這個歷程前所未見，經濟重啟過程中所造成的許多問題可能還會持續好幾個月。

他說，「隨著經濟持續解封，供應鏈瓶頸、企業雇用面臨困難與其他種種限制，相關問題恐會惡化，持續的時間也比預期還要長，並對通膨構成向上的風險。」

不過，鮑爾接著表示，「如果高通膨演變成重大的隱憂，我們勢必會有所回應，將動用政策工具來確保通膨保持在我們設定的目標水位。」

Fed的主要工具是調控利率，經濟走弱時調降利率，經濟過強並引發通膨時則調高利率。

上周決策例會，Fed決議將基準利率維持在0到0.25％之間的歷史低點。但更新的經濟前瞻指引顯示，半數主要聯準會官員認為2022年將會升息一次。

鮑爾在上周決策會議的會後記者會暗示，Fed將於11月2～3日例會宣布展開縮減購債，並於明年中讓QE完全退場。（相關新聞見A3）

(時報資訊)