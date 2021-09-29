國際重大利空事件淬煉不斷，中國大陸停電重創電子產業，台股「積」弱不振，28日台積電領頭重挫收594元跌8元，再度摜破季線，而大陸雙控事件也引發市場擔憂運輸需求降溫，航運股由貨櫃三雄帶頭大跌，另紅色供應鏈股價也應聲疲軟，所幸外資鎖定台塑集團等塑化股大敲，台股指數收盤跌勢收斂，險守半年線。

統一投顧董事長黎方國認為，台股近來利空事件頻傳，限電不確定因素大，可能對電子股未來營收有影響，建議短線投資人宜以短打為主，採取買黑賣紅操作策略，預期指數「上有壓下有撐」，以月線及季線約17,300點為上檔壓力，半年線約17,180點為下檔支撐。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，台股目前「蜀中無大將」，市場欠缺主流，資金輪動快速，市場觀望成交值維持在3,000億元以下低量，因此，盤面由個股表現；外資28日大敲具油價大漲及雙控受惠等利多的塑化股，成為盤面亮眼族群。

外資28日翻臉轉賣超139.55億元，三大法人共賣超153.99億元，八大官股券商買超7.11億元，台股最後收17,181點，下跌132.33點，量能不振僅2,596億元。惟外資鎖定聯發科、台聚、南亞科、國泰金、中信金、英業達、台塑化、南亞、華夏、國喬等買超2～22億元，扮台股明燈。

台積電28日遭外資調節4,408張，股價應聲收594元大跌8點，拖累指數67點，遭大股東申讓持股的富邦媒續重挫，貨櫃三雄及中概股鴻海、台達電、日月光投控、大立光、國巨、泰豐、榮成、台紙、華新等都走疲。

所幸盤面由台塑集團力挺，據統計，28日貢獻台股指數前6高股中，台塑化、台塑、南亞、南亞科、台化全等5檔都是台塑集團股，油電燃氣股有台塑化加持，類股指數勁揚3.1％最亮眼；另觀光股有五倍券加持，王品、美食-KY等勁揚5～6％以上，十分吸睛，帶動類股指數大漲2.01％。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意