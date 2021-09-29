大陸推動「能耗雙控」政策風暴持續擴大！各地限電措施已從東南沿海往華北及內陸擴散，目前受影響地區已達20省市，對經濟和產業造成嚴重衝擊，部分地區甚至影響民生用電。大陸台商圈中互傳，「能耗雙控」非短期政策，限電時間將會拉長，10月份恢復正常供電機率渺茫。

在大陸各地上半年用電超標，加上煤炭價格飆升影響電力供應情況下，經濟大省廣東、江蘇、浙江率先在中秋節之前大規模限電，衝擊當地企業生產。如今限電範圍持續擴大，最新包括北京和上海等政經中心也傳出限電措施。陸媒界面新聞報導，北京28日計畫停電，涉及東城區、朝陽、海淀、通州、門頭溝、房山等供電局。

目前缺電最嚴重的東北三省，遼寧、吉林、黑龍江自23日起無預警進入大規模民生限電，且動輒十數小時的突襲式斷電，嚴重影響居民生活。大陸國家電網表示，受電煤緊缺等影響，東北地區目前電網有崩潰危險，才採取對居民限電的措施，待電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前恢復時間未知。

在長三角地區，江蘇一位台商會長28日接受本報採訪時表示，江蘇昆山、蘇州等地限電情況比較混亂，企業完全不知道停電的標準是什麼，只能遵循政府的指示去做，且每個企業狀況都不一樣，多數是以時間為依據，部分地區會突然要求工廠停產一天、兩天，另有些地區則是要求從白天轉至晚上生產。

該台商會長透露，限電措施在10月會延續下去，因為「能耗雙控」不是一兩天的政策，但預料官方會訂出細則，可能是依照每家企業的稅金、產能、碳排放量等項目制定限電標準，這兩天可能就會公布。

在珠三角地區，富士康位在深圳的龍華廠28日傳出即將停電，雖然生產iPhone舊款手機，但正值趕貨階段，仍牽動蘋果鏈市場神經。

據南方電網28日發出計畫停電公告，深圳龍華供電局旗下多個變電站將在10月1日8：30分起至4日20：30止進行計畫檢修，範圍包括富士康科技集團（清泉路）。

對此鴻海回應，富士康龍華廠的停電與大陸限電措施無關，只是例行性的檢修，不會影響生產營運。

值得注意的是，南方電網公告深圳各地的停電計畫日期已規劃至10月8日，外界持續關注限電範圍是否繼續擴大並延長。（相關新聞見A3）

(時報資訊)