澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）28日發布報告，指美國網路巨頭谷歌（Google）在澳洲線上廣告市場居主導地位，損害出版商、廣告商和消費者的利益，建議擴大該委員會的權力，以限制谷歌利用其蒐集的網路數據，向用戶展示特定廣告。

　報告指出，谷歌在網路廣告市場的主導地位根深柢固，現有法例不足以控制其反競爭行為。去年經澳洲廣告技術供應鏈的廣告點擊，超過90％都是透過Google旗下的服務。ACCC主席西姆斯表示，谷歌利用其垂直整合能力來經營其廣告技術服務，久而久之削弱廣告技術行業的競爭，並幫助谷歌建立並鞏固其在相關供應鏈的主導地位。他建議，制訂規範以管理利益衝突，防止反競爭行為，並確保其他廣告技術供應商可根據自己的優勢競爭。

　ACCC表示，谷歌受惠於其搜索引擎、地圖和YouTube影片服務的大量網路用戶數據，認為該公司利用這些數據來賣廣告的方式須更加透明。該機構希望獲得特別權力，以解決廣告商獲取消費者數據的不平衡問題，包括禁止科技公司在對手沒有相同優勢下，使用特定服務蒐集的數據，亦希望谷歌公開說明其如何使用相關數據銷售及展示廣告。

　上述報告將交給澳洲政府審視，委托撰寫該報告的財長弗呂登貝格在聲明中表示，政府將考慮該報告的調查結果和建議。谷歌發言人沒有立即置評。在ACCC報告發布前不久，谷歌發文稱其廣告技術為澳州提供超過1.5萬個就業機會，每年為該國經濟貢獻24.5億美元。

　今年稍早，谷歌曾表示，由於澳洲法律強迫其為媒體內容付費，谷歌可能從該國撤出核心服務。後來，谷歌宣布與澳洲多家大型媒體機構達成內容支付協議，事情才告一段落。

(時報資訊)

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