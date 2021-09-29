大陸國家電網28日召開緊急會議，國家電網公司董事長辛保安說，進入9月，受多種因素疊加影響，電力供需形勢面臨著新的考驗和挑戰，為落實中央的工作要求，將全力守住民生用電底線，引導用戶合理錯峰避峰，但指稱將嚴控高耗能、高汙染行業用電。

大陸缺電問題短期內難解，遼寧省發布嚴重缺電II級橙色預警信號，決定在全省啟動實施有序用電II級措施，並要求相關單位向可能實施拉閘限電的用戶發出風險預警，避免拉閘限電涉及生產安全、民生和重要用戶。

與此同時，網路傳出大陸首都北京的「北京停電計畫」，引起民眾擔憂，國網北京市電力公司特別澄清，這只是一項常規工作，目前首都電網供應充足，可確保滿足全市用電需求。

近日，大陸「東北限電」擴及民生用電，且斷電時間越來越長，嚴重影響東北人的日常生活，社區停電停水、民眾受困電梯、蠟燭斷貨、手機只有2G、馬路上紅綠燈「罷工」等，甚至還有居民形容，「全鎮漆黑一片，伸手不見五指，整座城鎮像消失了一樣」。東北這一波限電潮，從9月23日就已經開始，多地傳出「拉閘限電」的消息。瀋陽、大連、黑龍江伊春等地斷電的時間也越來越長，從1、2個小時到1、2天，在網路上引發熱議。

綜合陸媒報導，多地陸續無預警停電，公司行號運作和一般居民日常生活全被打亂。一位瀋陽市民說，很多人家裡沒水，只能到水池打水，為確保安全，還要到處蒐羅蠟燭，「周邊5公里的超市我們全都掃了一遍，最後只買到500支左右，好多地方蠟燭瞬間就斷貨了」。

限電措施引發一波A股上市公司「停工潮」，分析稱，大陸限產限電帶來的影響可能會蔓延，並影響全球市場，關於中國的熱點討論將從「恒大」轉變成「電力短缺」。

(時報資訊)