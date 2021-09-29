大陸工信部近期要求網路平台不得遮蔽彼此網址連結，市場傳出阿里巴巴旗下多個App已接入微信支付，阿里相關負責人28日也證實此消息。

據了解，除了淘寶App自8月接入銀聯雲閃付之後，目前阿里旗下的餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用程式也都已接入微信支付。淘特、閒魚、盒馬等App日前也已申請接入微信支付，正在等待微信審核。

而過去阿里巴巴旗下淘寶、天貓長年只適用支付寶支付。淘寶App相關負責人表示，目前正積極進行技術籌備，以使用者體驗為導向，以安全為底線，分階段、分步驟接入多種支付方式。

阿里巴巴方面表示，堅信分享、連接和開放是健康數位生態的基礎，會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。

該消息也快速衝上大陸熱搜，有大陸網友表示早就該這樣了，用哪個支付方式應該由消費者決定；有網友希望淘寶也趕緊加入，也有人希望騰訊系App也早日接入支付寶。

分析大陸移動支付市場，支付寶、微信支付2家合計市占率超過90％。多位業內人士坦言，隨著相關部門政策推進，阿里、騰訊、京東等大型網路平台開放場景且支付工具的互聯互通將是大勢所趨。

而資本市場對阿里旗下App接入微信支付也持歡迎態度。28日阿里巴巴在港股開高走高，最終大漲6.34％，收在每股150.9港元；騰訊股價也小漲1.12％，收在469.8港元。

這背後推力仍來自大陸官方。近期加強網路企業反壟斷後，9月初大陸工信部召開「遮蔽網址連結問題行政指導會」，當天與會企業包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等公司，更明定從9月17日各網路平台過去藉相互遮蔽網址連結進行不當競爭的行為須限期改善。

(時報資訊)