【時報記者鄭心芸】大陸能耗雙控政策風暴持續擴大，外資提醒要留意供應鏈中斷；雖然紅色供應鏈拉警報，但綠能及原物料族群卻受到資金青睞，逆勢收紅；而美股受到10年公債殖利率及恐慌指數上升，三大指數齊跳水，台積電與聯電ADR均跌逾3％。以下為今(9/29)日財經懶人包：

▲美股跳水 台積電ADR重挫逾3%

由於通膨居高不下，美國即將啟動縮減購債，美國公債殖利率近期一路挺升，10年期指標債息28日一舉站上1.50％大關，創3個月新高。歐美股市受此衝擊早盤應聲下跌，對利率敏感的科技股跌勢尤重，那斯達克跌逾 2.8%，費半也暴跌逾3%，其中台積電與聯電ADR分別下跌 3.66%及 3.11%。

美國10年公債殖利率28日亞洲盤最高一度來到1.545％，大漲逾5個基本點，30年公債殖利率也飆破2％大關，來到2.057％，兩項指標利率均創6月以來最高。

周二美股三大指數重挫，終場道瓊工業指數跌569.38點或1.63%，為34,299.99點。標普500指數跌90.48點或2.04%，為4,352.63點。那斯達克指數跌423.29點或2.83%，為14,546.68點。由於美債收益率攀升，令科技股承壓，谷歌、Facebook跌逾3%，蘋果、亞馬遜跌逾2%。熱門中概股多數下挫，拼多多跌7.6%，嗶哩嗶哩跌6.75%，蔚來跌逾4%，台積電與聯電ADR也分別下跌 3.66%及 3.11%。

此外，美聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週二赴國會就疫情期間的政策回應備詢，他在書面證詞中警告，美國通膨飆升持續的時間比預期還要久，如果通膨持續上揚形成嚴重憂慮，Fed已準備好升息因應。

鮑爾提及，隨著經濟持續重啟，消費回溫，看到物價上揚的壓力，特別是受供應鏈瓶頸影響的部份產業。這些影響的層面比預期為廣，歷時也比預期為長，不過通膨終會放緩，而且一旦通膨開始回落，將回到2％的長期通膨目標。

▲能耗雙控風暴擴大 留意供應鏈中斷

大陸推動「能耗雙控」政策風暴持續擴大！各地限電措施已從東南沿海往華北及內陸擴散，目前受影響地區已達20省市，對經濟和產業造成嚴重衝擊，部分地區甚至影響民生用電。大陸台商圈中互傳，「能耗雙控」非短期政策，限電時間將會拉長，10月份恢復正常供電機率渺茫。

在大陸各地上半年用電超標，加上煤炭價格飆升影響電力供應情況下，經濟大省廣東、江蘇、浙江率先在中秋節之前大規模限電，衝擊當地企業生產。如今限電範圍持續擴大，最新包括北京和上海等政經中心也傳出限電措施。

由於大陸限電風暴持續擴大，繼摩根大通、摩根士丹利、野村等投行相繼調降對大陸GDP的成長預測之後，高盛28日報告也跟進，認為大陸限電措施影響超過4成的工業用電，經濟面臨「巨大下行壓力」，因此預估大陸第三季GDP季增率為零，2021全年增速則下調0.4個百分點至7.8％。

至於台供應鏈是否會受到嚴重衝擊，外資解讀：台廠短期有驚無險。各大外資研究機構剖析大陸限電限產對各次產業影響，有產能分佈在蘇州、昆山的載板與電子零組件族群，受到關注最多，另外，像是車用、太陽能、紡織製鞋、機殼、銅箔基板（CCL）等，也有部分討論聲音，但未引發較大共鳴。同時，針對後續是否有其他省分跟進，外資密切關注中。

此外，也有外資提醒留意潛在的供應鏈中斷。美銀證券指出，儘管短期影響有限，但不能忽略潛在的供應鏈中斷，包括下游訂單調整與限電導致原物料供應短缺風險。放眼後續發展，必須提防幾大變數：一、第四季以後或可能有更多限電；二、影響的範圍與領域可能更廣；三、市場需求可能因限電連鎖反應受到負面影響。

▲陸限電令 兩大族群逆勢漲

大陸實施限電措施，全球股市也斷電，台股28日一度重挫200點，不過有些個股卻是逆勢收紅，包括綠能題材、原物料等兩大族群，吸引資金進駐。

因為大陸限電問題，顯示全球能源供應極度緊張，在兼顧環保的前提下，綠能被視為重要解方，相較於本土離岸風電遭疫情打亂併網期程、國產化跳票、進度落後等負面現況，28日資金轉進太陽能族群。乙太極股價大漲9.74％最為強勢，碩禾、台聚、國碩、達能、安集、聯合再生、茂迪、元晶等相關個股也全數收紅，漲幅1.57～4.42％以上，且成交量多翻倍增加，資金著墨甚深。

造紙、塑化、水泥、紡織等高耗能產業配合政策降載、限產，在供給端緊繃下，原物料報價蠢蠢欲動，市場資金也轉而押寶原物料股。主掌漿紙事業的華紙28日續揚4.7％，塑化族群則由台聚漲3.78％領軍，福懋、台塑、國喬、華夏跟進，台塑、台聚兩指標性集團齊衝；紡織股三洋紡、集盛、宏益、聯發也逆勢衝鋒，台聚、華紙股價28日逆勢強漲逾3％，原物料族群連兩日維繫多頭人氣。

農糧股也挾三利多，吸引資金湧進，28日在台股盤面表現強勁，龍燈-KY漲停，法人也點名尿素價格創十年新高的受惠股台肥，今年認列轉投資朱拜爾肥料廠的利益頗豐。

▲10檔ETF 法人搶

在台股交易的ETF，28日各擁題材獲法人加碼，其中，受到大陸能耗雙控衝擊台股重挫，元大台灣50反1（00632R）成為市場避險焦點，但與電動車、5G等相關主題ETF逆勢受青睞，反而跌深的陸股彈升，帶動與陸股連動的ETF趁勢上揚；此外，因國際原油期貨一路衝高，帶動二檔與原油連動的正向ETF雙雙大漲。

在台灣交易的ETF市場商品日漸多元，常伴隨著市場不同題材或不同地區股市不同表現，而輪流表現，28日台股聚焦在四大族群，台股反向ETF、陸股正向ETF、油價期貨ETF及與能源動車相關的主題ETF。

以28日股價上漲、法人買超等條件篩選，法人買超前10檔ETF依高低排序為：元大台灣50反1、期元大S&P石油、元大滬深300正2中信中國高股息、國泰智能電動車、期街口S&P布蘭特油正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2、富邦未來車及國泰中國A50等。

▲季底作帳行情遇亂流 十檔投信重倉股大調節

美債殖利率走升，加上陸能耗雙控政策，拖累大盤28日走勢，導致近期投信重倉佈局的中小型電子股出現調節壓力。

台股28日搶攻月線無力，且在美科技股回檔壓抑下，加權指數大跌132點，跌幅0.76％，外資、投信同步翻空調節，櫃買指數也下跌0.91％，跌幅更勝大盤，季底作帳行情再遇亂流。

投信28日賣超台股4.16億元，觀察其賣超前十大個股，包括金像電、中鋼、金居、日月光投控、長榮、聯電、聯茂、欣興、合晶、同欣電，不少皆是先前積極佈局，押寶旺季業績題材的績優股。

(時報資訊)