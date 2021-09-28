吸菸對身體產生的危害，已有多項研究證實，包含可能更容易引發心血管疾病、牙周病、癌症等等。不僅如此，牛津大學（Oxford University）最新公開的研究顯示，吸菸者感染新冠肺炎（COVID-19）的機率比不吸菸者高出許多，甚至染疫後住院、引發重症、死亡的機率都比一般人更高！

牛津大學Ashley Clift博士帶領團隊藉由對比英國生物樣本庫（UK Biobank）中，在2020年1月至8月間的421469名受試者的全科家庭醫生健康紀錄（GP health records）、COVID-19染疫測試結果、入院數據與死亡數據後發現，吸菸者染疫後住院的風險高出80%，死亡率也偏高；而煙癮較重的人，染疫風險也增加1倍、住院機率高出5倍、死亡風險則是飆升至10倍。

Clift博士指出，他與團隊的研究成果強烈顯示出，吸菸是導致感染新冠肺炎後引發重症的因素之一，就如同抽菸也是導致罹患心臟病、其他癌症等疾病因素一樣。根據研究成果，他建議如今癮君子們最好趕快戒菸。

針對這項研究，倫敦帝國學院Anthony Laverty博士以及Christopher Millett教授則在英國胸腔協會期刊Thorax社論發表分析，指出這項研究成果對於新冠肺炎的預防措施有一定功效，雖然還無法能完全判定是否是與吸菸的行為有絕對的關聯，但並不失為一項重要的數據。

(時報資訊)