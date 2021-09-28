俄國調查人員今天表示，已對遭到監禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）及同夥展開新一輪的「極端主義」指控。

法新社報導，俄羅斯負責調查重大犯罪的調查委員會（Investigative Committee）聲明表示，納瓦尼在2014年之前就「成立並主持極端主義網絡」，目的是「顛覆俄羅斯聯邦的憲法體制基礎」。

調查人員稱，納瓦尼和他的同夥伏科夫（Leonid Volkov）、日丹諾夫（Ivan Zhdanov）涉嫌經營「極端主義網絡」，他的得力助手索波爾（Lyubov Sobol）與多名同夥則被指控參與極端主義網絡。

納瓦尼是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的最大國內反對者，他在今年1月被捕，位在全國的辦公室與反貪腐基金會（FBK）都被宣告為「極端主義」並遭禁。

納瓦尼與他的盟友近幾個月來成為無數指控的攻擊目標，被他們與支持者形容為反抗蒲亭20年政權而遭到報復。

調查人員在聲明中指控納瓦尼和同夥建立一系列社群媒體帳號與反貪腐基金會網站，「目的是宣傳犯罪行動」。

調查委員會稱：「這些極端主義網絡的非法行動，目標是抹黑當局與當局政策。」

若遭到定罪，納瓦尼、伏科夫和日丹諾夫可能面臨6到10年牢獄之災，索波爾和其他活動人士則可能被判處2到6年有期徒刑。

伏科夫和日丹諾夫等多名納瓦尼最親近盟友，大多都已逃離俄國。

(時報資訊)