泰國洪患已導致北部與中部省分7萬棟房舍被淹沒、6人不幸身亡。當局今天加速行動，以保護首都曼谷（Bangkok）若干區域免於洪水危害。

法新社報導，泰國防減災廳（The Disaster Prevention and Mitigation Department）表示，熱帶風暴電母（Dianmu）導致30個省分淹水，中部地區受災最為慘重。

由於當局對上游水壩實施洩洪，流經曼谷的昭披耶河（Chao Phraya River）目前水位持續上漲。

泰國軍人今天在曼谷北方約60公里的古老故都阿育他耶（Ayutthaya）築起屏障，使用沙袋保護考古遺址、地標和鄰近地區。

曼谷曾在2011年雨季經歷數十年來最嚴重水患，整座城市有1/5泡在水中、逾500人身亡。各界至盼曼谷能避免重演當年慘劇。

大曼谷區當局（Bangkok Metropolitan Administration）表示，現正密切監視昭披耶河水位，並已備妥抽水機和沙袋。

曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）說：「如果有水位上升跡象和發生暴洪的風險，我們會警告民眾。」

曼谷官員已開始在河堤和通羅區（Thonglor）一條運河附近的商家外面堆疊沙袋。通羅區為住宅和商圈混合區，深受外國人喜愛。

曼谷曾被稱為「東方威尼斯」，以前是沼澤地，海拔 僅約1.5公尺。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1100928

(時報資訊)

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