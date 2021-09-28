有錢人的世界超乎想像！根據外媒報導，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）國王曾在2017年出訪印尼，慎重其事地帶了506噸重的行李，等同於240頭大象或是300輛汽車的重量。貧窮果真限制了你我的想像！

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，沙烏地阿拉伯國王薩爾曼（Salman bin Abdul Aziz）在2017年3月份出訪印尼，攜帶之行李重達506噸，令人難以想像。當年是印尼46來首度迎接沙國國王到訪而引起關注；另從帶出國的行李來看，薩爾曼國王也是相當嚴肅認真。

據了解當時這506噸行李中，包含兩輛賓士（Mercedes-Benz）S600豪華汽車，還有2部電動電梯，可方便國王垂直移動。當時協助空運的公司指出，總共出動了572名員工才能完成運輸沙國國王行李的艱鉅任務。

除了攜帶之行李超多超重，當時與沙國國王一同隨行的人員也為數眾多。《雅加達郵報》報導指出，沙國國王當時到訪印尼9天，隨行者多達1500人，其中包含10位部長、25位王子，維護安全的保安人員至少100位，陣容相當浩大。

該次出訪規模看來誇張，但對沙國王室來說，可說是司空見慣。據了解，2015年薩爾曼國王出訪法國蔚藍海岸之際，隨行人員也多達1000位。他當時甚至嘗試架設從所住別墅通往海灘的電梯，不過因為未獲得取可，激怒當地市長；且因為國王到訪，為了維安的緣故，海灘也暫時關閉，引發眾怒；不過因為同行人數眾多，當地旅遊業對於這一個豪華旅行團消費力相當期待。另外，同一年他造訪美國華府，也超大手筆包下喬治城四季飯店222間客房，該飯店基本套房周末一晚費用超過500美金，入門套房則超過1000美金，當中甚至還有價格未曝光的皇家套房，整體行程相當豪奢。

(時報資訊)