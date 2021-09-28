大陸限電吹皺一池春水，在限電範圍愈擴愈大、時間也愈拉愈長下，台廠人人自危，由於時值蘋果新機上市關鍵時間，市場一度傳言鴻海富士康龍華廠也將在10月1日至4日進行停電，引發蘋果迷關注，所幸事後證實只是虛驚一場，富士康龍華廠的停電與大陸限電措施無關，只是例行性的檢修。

鴻海集團旗下的乙盛精密為響應昆山市停止工業用電的政策，已自9月26日暫停生產，停電措施將一路延續到10月1日，引發市場聯想，擔心限電措施會擴及鴻海其他廠區，甚至影響蘋果新機出貨。

不料隨後南方電網又逕行公告，深圳供電線路自9月28日開始至10月4日將進行檢修，範圍包括鴻海旗下富士康龍華廠區，停電時間將從10月1日上午8點30分開始，直到4日晚上8點30分為止；而鴻海旗下的富頂精密，則預計在10月2日早上9點30分開始停電至當晚9點30分。

此消息一出，更加深市場擔憂，為化解市場疑慮，鴻海28日特別發布聲明表示，鴻海集團為維護園區供電系統安全，歷年十一、春節長假期皆有安排高壓電力設備線年度檢修。此屬例行計劃性作業安排，本次進行輪流檢修的少部分供電專線，園區將會從其他專線調度供電，不影響生產營運。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意