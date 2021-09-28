隨著FOMC利率決策會議公布最新縮減購債行動最快在11月會議討論，並可能年底前實施，加上美國聯準會(Fed)主席鮑爾警告，供應鏈緊繃恐怕持續一段時間，導致通膨將維持高檔，並在之後才會回落，3.5兆美元的財政支出法案也在眾議院遭到反對，那斯達克100指數期貨周二(28日)盤前重挫超過200點。

截至台灣時間28日晚間8點25分，道瓊期指下跌128.5點或0.37%、暫報34740.90點；標普500指數期貨下跌34.5點或0.78%、暫報4408.60點；那斯達克100指數期貨下跌227.5點或1.50%、暫報14977.30點。

美國 10 年期公債殖利率周一突破1.5%，創6月以來新高，主要是受到經濟復甦樂觀看待，Fed預期緊縮貨幣政策所致。美國商務部周一公布8月耐久財訂單增長1.8%，創今年5月以來最大漲幅，主要是飛機製造商波音8月新增53筆訂單所貢獻，然而，包括汽車、電腦設備等耐久財仍受到供應鏈緊缺、晶片荒等問題下滑，顯示全球供應鏈仍處在極為緊繃的狀態。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 將出席全美商業經濟協會年會，先前葉倫針對美國債務上限問題警告，若美國國會沒有解決該問題，市場將迎來災難性後果，至於美國參議院周一針對3.5 兆美元財政支出綁定短期撥款法案，最終以48 票支持票對上 50 票反對票駁回，參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)也投下反對票，為後續討論保留空間。

(時報資訊)