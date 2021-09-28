中華信評28日發布企業信用評等調升的重大訊息，亞洲水泥股份有限公司(亞泥)的發行體信用評等，由「twA+/twA-1」調升至「twAA-/twA-1+」，創下該公司獲得中華信評授評以來的最高評等等級，且評等展望「穩定」。

中華信評指出，亞泥在中國與台灣地區從事水泥的製造與銷售，由於中國水泥產業維持生產紀律且需求穩定，加上亞泥來自發電及權益法投資的現金流入持續增加，應可在未來一至兩年對該公司的EBITDA產生能力形成支持。

根據財會資料，亞泥2020年的EBITDA達新台幣278億元，亞泥發行總額2.15億美元的可轉換公司債在今年9月15日之前，已大多數轉換為總計新台幣62.3 億元的普通股，在此之後該公司的借款水準亦已進一步降低。

亞泥評等的主辦分析師許智清指出，有三項因素應可提供亞泥財務足夠的緩衝空間，包括：1、穩定的現金流量，2、有限的資本支出，3、逐漸降低的借款水準，能使亞泥在採取適度的收購擴張活動時，得以維持較低的槓桿比。針對亞泥，中華信評在基本情境假設中預測，2021年的調整後借款將大幅減少，因此能在利潤率較低的情況下，將其借款對EBITDA比，維持在1.5倍～1.8倍的水準。適度的資本支出、謹慎的收購以及穩定的現金股利，應使亞泥在2022年至2023年間維持正的可支配現金流量。

許智清指出，此次確認的「穩定」評等展望，系反映在中國水泥市場相對穩定，且來自發電業務的貢獻占比升高的情況下，亞泥持續產生的自由營運現金流量應可防止其借款大幅增加，並在未來一至兩年間將其借款對 EBITDA 比維持在2.0倍以下的水準。

(時報資訊)

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