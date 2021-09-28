大陸的能耗雙控政策，是為了碳中和而下定決心，還是政治操作，背後的原因仍說不清，但確確實實的讓台股委靡不振，晶圓雙雄中箭落馬跌逾1%，貨櫃三雄也相當弱勢，但塑化、油燃題材仍熱情舞動，尤其是台塑集團最為強勢，大盤終場下跌132.33點，收在17181.44點，跌破10日線，成交值萎縮至2551.95億元；今日外資賣超139.55億元，終止連3買，投信賣超4.16億元，三大法人合計賣超154.12億元。

權王台積電今日下跌8元，收在594元，貢獻大盤跌幅近70點，其餘電子權值股聯電、日月光投控、聯詠、瑞昱等，股價也有1-3%的跌幅。

大陸限電政策效應，將使大陸EVA廠供給嚴峻，隨之而來的轉單將使台廠應接不暇，今日塑膠類股成為盤面多頭焦點，台聚早盤一度壓至平盤，但多方強勢表態，台聚也證實客戶提貨需求大增，終場收最高41.2元或漲近4%；台塑則上漲逾2%，扮演撐盤要角。

另一方面，因為大陸全年太陽能裝機目標為50GW，但上半年僅裝機13GW，可能為了加快安裝腳步，進而實行該政策，這也使得太陽能族群重回多頭懷抱，市場也看好兩岸太陽能廠可望加速建置，太極今日漲勢強勁，離漲停板一步之遙，其餘國碩、茂迪、達能等分別上漲2-4%不等。

隨著本土疫情趨穩，可望進一步鬆綁管制措施，加上五倍券即將上路，各大民生消費業者無不摩拳擦掌搶商機，因此資金提前卡位餐飲股，王品、美食-KY今日皆有5%以上漲幅，其餘五倍券商機股包括晶華、燦坤、新天地等，均獲買盤青睞。

就技術面而言，大盤上攻月線及季線不成，反向回測半年線支撑，個股表現作帳接近尾聲，切忌追漲殺跌，明日若半年線17122點不守，則持續向下測支撑16248點，大盤轉趨弱勢。

操作策略應汰弱留強，持股控制在四成以下，保留現金，準備落底再進場，即採守株待兔模式不追漲，選定2022十大新科技產業逢低再布局。

布局方向可藉大盤回測時留意其中五大產業，包含低軌道衛星、自動駕駛技術、第三代半導體、Micro/Mini LED顯示器或晶圓代工3nm革新，這些產業賽道寬廣，也是未來的市場主線。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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