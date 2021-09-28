財政部將在29日在九大行庫董總赴立法院財委會備詢進行業務會報，並在今天書面報告出爐，書面報告中財政部在公股經營管理上提出五大成果如下：
1、審派公股代表督導公股事業健全公司治理，督導公股銀行配合重大政策提供金融支援，截至110年8月底，五加二新創產業融資3兆4,960億元、對中小企業放款餘額5兆454億元及新南向政策融資6,266億元等，協助產業升級創新及擴展對外經貿實力。
2、督導公股銀行推動金融科技及行動支付(含台灣Pay)，截至110年8月底，公股銀行創 新金融科技研發取得專利數達1,660件，台灣Pay交易量4,412萬筆，交易金額近1,439億元，應用範圍涵蓋公用事業、學費、零售等費用及稅款繳納，落實行動支付目標。
3、督導公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸 款，自110年起調降一段式機動利率為1.40％，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，截至110年8月底，核貸31萬餘戶，金額達1兆2,778億餘元。
4、推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，由9家公股銀行以自有資金於1年內提供1.59兆元資金額度，因應企業國際鏈結布局、創新及 轉型升級等資金需求，並於110年6月底屆期 前達標，協助企業達6萬7,516戶，其中中小企業占92.52％為主要受惠對象，對六大核心 產業承做金額9,325億元超過半數，符合金融支援核心產業及中小企業之政策目標。
5、完成兆豐金、第一金及臺灣中小企銀3家投資事業董事改選作業，順利取得公股有利席次，有效維護公股權益。
(時報資訊)
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