谷歌在網搜市場及線上廣告市場的壟斷嫌疑越滾越大，不僅在歐盟面對反壟斷官司上訴，就連澳洲主管機關也請求政府制定新法規，加強防堵谷歌阻礙市場競爭，令谷歌腹背受敵。

澳洲反壟斷主管機關競爭與消費者委員會（ACCC）28日提出一份長達200頁的報告，內容指控谷歌透過地圖軟體及YouTube等網路服務收集大量用戶資料，並利用這些資料來充實線上廣告業務，讓其他線上廣告業者難以競爭。

ACCC主席西姆斯（Rod Sims）表示：「歐盟與英國都在考慮立法加強監管，我們也希望在未來一年跟上英歐的腳步。」

ACCC報告指出，去年澳洲線上廣告點閱數有超過90％都是經由谷歌旗下至少一項網路服務而點擊成功，可見谷歌在線上廣告市場的驚人勢力。

(時報資訊)

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主要市場指數

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