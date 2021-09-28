安克生醫(4188)「安克呼止偵」、「安克甲狀偵」透過中國代理商出貨加上子公司聲博代工出貨成長，前八月營收年增35.8％。繼海外推展漸收成效外，安克生醫利基布局再傳佳音；安克聲波散射成像平台「AmCad US」現完成用於脂肪肝的檢測開發，相關臨床驗證結果將發表於2021年RSNA北美放射學會大會，更已向美FDA送件申請。

安克生醫表示，由於超音波辨讀技術成熟，已擴大技術應用至脂肪肝與乳癌檢測，未來不排除將商品化技術出售予設備大廠進行合作。

據調研機構報告，全球肝臟疾病檢測、診斷之市場價值，2027年預估將達487億美元；全球乳房造影市場規模價值，也來到73億美元，安克也正積極針對該兩大市場，積極進行技術開發。

安克生醫是為全球第一個獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)的醫材公司，現總計有六項全球首創研發產品，四項已獲美國FDA、歐盟CE上市許可，持續針對未被滿足的醫療需求（Unmet Medical Needs），提供最佳解決方案。

看準健診龐大商機，安克生醫提早佈局市場，完成包含台大健檢中心在內等多家大型醫院、健檢中心簽約及科技大廠的企業員工健檢。

安克生醫總經理李伊俐表示，智慧醫材「安克呼止偵」已陸續在宏碁、友達等科技大廠，完成員工的睡眠呼吸中止檢測，將持續結合健檢中心將睡眠呼吸中止納入公司員工健檢方案，已另有數家大型企業也正進行接洽，商機龐大。

此外，「安克甲狀偵」於全球121個國家獲244位醫師使用，提高全球能見度，強化國際市場推廣；「安克甲狀偵」的深度學習版，新增甲狀腺結節AI自動圈選功能，剛於今年9月取得美國FDA 510(k)核准。

(時報資訊)

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