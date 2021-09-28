振興五倍券10月8日上路，八大加碼券10月12日起連續四周周周抽籤，國發會今年也推出地方創生券。國發會28日表示，預計10月中旬起，分階段在地方創生入口網陸續公布消費店家白名單，目前約有千家商店。

根據經濟部中小企業處統計，至今日下午3點止，數位綁定人數已達377.8萬人，各大加碼券中，以交通部推出的「國旅券」登記人數達992.4萬人最多，至於國發會的「地方創生券」，目前也有574.6萬人登記，將抽出20萬份。

國發會表示，今年首次推出地方創生券，規劃兩波共加碼2億元的活動，第一波發行20萬份、每份500元，共1億元的「地方創生券」；第二波則預計在春節期間推出限時優惠活動，鼓勵民眾前往地方創生券適用店家消費，引流五倍券消費者支持地方創生店家永續經營。

為減少接觸風險及實體票券印行成本，國發會與台灣PAY合作，民眾可在本月22日至10月29日進入五倍券官網登記抽籤；中籤者於11月6日至11月20日至地方創生入口網登錄綁定22家金融機構，消費前下載金融機構行動銀行App或台灣行動支付App綁定金融卡或帳戶，可一路使用至明年4月底止，並可分次使用，直到累積消費500元額度為止。

目前國發會正在辦理地方創生券適用店家審查、徵詢意願及輔導店家建置台灣PAY支援系統等相關作業。國發會主委龔明鑫日前強調，地方創生券與台灣Pay合作，目前約有千家商店可消費，若年輕人符合產品服務、與地方DNA有連結，都可提出申請，依審核程序納入店家白名單。

對於不少民眾好奇「地方創生券」涵蓋哪些店家？國發會官員指出，主要是相關部會推動地方創生政策有關計畫的推薦店家、獲國發會地方創生會報工作會議通過的民間地方創生事業、地方創生青年培力工作站入圍決選提案單位、「企業CSR X地方創生提案競賽」獲獎地方創生團隊等，預計10月中旬起分階段於地方創生入口網陸續公布名單。

官員說，適用店家含括地方特色產品及美食、在地小旅行及體驗服務等遊程，讓民眾透過消費地方創生券的過程，深入了解地方文化、產業、生態環境特色。

(時報資訊)