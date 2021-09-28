壽險業獲利大噴發二大原因揭曉。金管會28日公布，壽險業2021年前8月稅前獲利已高達3,386億元，創史上同期及全年新高，比去年同期多賺1,518億元，主要是今年前8月避險成本省了近14％，扣掉新台幣1,863億元的避險成本後，壽險海外獲利仍高達5,268億元。

第二是資本市場大多頭，前8月台股累計已上漲18.72％，美國道瓊指數亦大漲逾15.5％，加上殖利率反彈，壽險公司加速實現老債券利得，壽險業前8月實現股債資本利得應高達新台幣4千多億元。

據金管會統計，到8月底壽險業持有台股部位總市值達2兆804億元，國外股票則有新台幣6,542億元，合計2.73兆元，占壽險可運用資金的9.28％，是近7個月來新低比重，代表壽險公司有實現股票資本利得，估計8月光國內外股票就實現600~700億元。

今年前8月新台幣兌美元升值近2.6％，依金金管會公布數字來看，若壽險業完全不避險，則將出現新台幣2,814億元的匯兌損失，比去年同期多出755億元。

但因台美利差縮小，今年換利換匯（CS）、無本金遠期外匯（NDF）等價格較便宜，前8月壽險業花在衍生性商品匯兌避險工具的成本為899億元，比去年同期省195億元，省近18％，避險工具損益前8月則達1,850億元，即折衝掉匯兌損失，加上收回173億元的外匯準備金，所以前8月壽險總匯兌成本1,690億元，比去年同期1,955億元，省近14％。

匯兌成本下降，即會增加海外獲利，前8月扣掉避險成本（不含收回外匯準備金），海外獲利就近5,300億元，比去年同期多賺近千億元。

再加上股市、債市兩頭賺，壽險業趁多頭行情，機動實現獲利已高的個股及老債券部位，估計實現資本利得逾新台幣4千億元，應也是歷史的同期新高。

而利率反彈，壽險公司也加速布局海外債券，到8月底國外投資金額達新台幣19兆2,758億元，若扣掉外幣保單，則是13兆5,270億元，前8月增加4,455億元，也比去年同期增加。

總結來看即避險成本下降，資本利得爆增，利率亦有上揚，讓今年壽險業獲利大爆發，創歷史新高，全年朝稅前獲利3,700~3,800億元前進。

(時報資訊)