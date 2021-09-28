隨著新冠肺炎病毒變種持續出現，或許得迎接每年都得打一針疫苗的日子，這肯定讓害怕打針的人一想到就顫抖。不過，透過一項貼心發明，將能解決這令人痛苦的困擾。運用3D列印而成的「疫苗膠布」，貼上它就能無痛完成疫苗接種。

美國北卡羅來納大學（UNC）教堂山（Chapel Hill）分校與史丹佛大學共同研發了一款「疫苗膠布」，只有手指頭大小，採用3D列印技術即可生產。膠布上有著無數微米大小的刺針，這些刺針有足夠的長度可以刺入皮膚，將疫苗注入人體。據了解，相關技術早在20世紀90年代即被提出，但礙於製造成本與生產技術的限制難以實現，直到3D列印技術成熟的今日，才得以取得突破。

同時身為3D列印技術企業家、UNC教堂山分校榮譽教授、史丹佛大學轉化醫學與化學工程教授，也是本研究的首席研究作者Joseph M. DeSimone指出，研發疫苗膠布是期待能以更低劑量、更不會引發焦慮的方式，為全球疫苗能更快速的開發奠定基礎。

透過此類疫苗膠布注射疫苗的優點，當然就是可免除傳統打針的痛苦，以及不少人一想到打針就恐懼的緊張；反之，只要貼上膠布就可以完成無痛接種疫苗。且疫苗膠布體積小，方便保存、運輸。且施打方式相對簡單，不需要專業的訓練就可以完成，甚至可以自行施用，更容易推廣至全球，特別是物資運輸困難的國家，或是醫療技術不足或是醫療人員相對稀少之處。

更好的優點是，研究發現，利用疫苗膠布所注射的疫苗，相比傳統利用針頭注射的疫苗，能引發10倍的免疫反應。研究指出疫苗膠布所引發顯著的T細胞以及抗原特異性抗體反應，是傳統針頭注射方式的50倍；也就是說，透過疫苗膠布，只要更少的劑量，就能達到預期的免疫反應。這也就是為什麼疫苗膠布的面積小到跟手指頭差不多的緣故。

當前，相關論文已經刊登在美國《國家科學院》（National Academy of Sciences）院刊中。研究團隊正在積極尋找製作新冠疫苗專用疫苗膠布的方法，以供未來使用。同樣的3D列印疫苗膠布技術，也可用於開發預防感染流感、麻疹、肝炎的疫苗。如果你害怕打針，可好好期待這一款3D列印疫苗膠布正式上市的一刻。

(時報資訊)