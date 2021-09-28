美國白宮發言人稱，中美兩國元首在9月上旬通電話時分別提到了孟晚舟事件及康明凱、邁克爾案，但並未就此進行協商。美國對華政策沒有變化，美不尋求衝突，而是和中國保持競爭關係。中國外交部發言人華春瑩今天（28日）在例行記者會中答覆，習近平主席明確就孟晚舟事件部署工作，要求美方妥善解決。

華春瑩表示，中國黨和政府一直高度重視保護每一位中國公民的正當合法權益。自2018年12月初孟晚舟女士被無理拘押以來，習近平主席親自關心，中國政府在各個層級、各種場合全力開展工作，向孟女士提供領事保護和協助，向美加提出嚴正交涉，要求撤銷對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。

華春瑩指出，在不久前舉行的中美天津會談當中，中方向美方提出了兩份清單，一份是美方必須停止的錯誤言行清單，另一份是中方關注的重點個案清單。兩份清單都明確要求美方取消對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。

「中美兩國元首通電話時，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性的溝通和交流。」華春瑩表示，「習近平主席明確就孟晚舟事件做工作，闡明中方立場，要求美方盡快妥善解決。」

華春瑩說，孟晚舟事件的解決具有積極意義。她注意到，有媒體評論認為，孟晚舟事件的解決拔出了深深插在中美關係中的一根刺。「但由於一段時間以來，美方執行錯誤的對華政策，中美雙邊關係當中還有很多大大小小其他的刺，中方希望美方高度重視並且採取切實行動，讓這兩個清單能夠清零。」

華春瑩說，正如習近平主席指出，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。希望美方同中方相向而行，按照兩國元首通話精神，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。

華春瑩表示，王毅國務委員剛剛和聯合國秘書長古特雷斯進行了視頻會晤，在視頻會晤當中也就中美關係交換了意見，王毅國務委員也簡要介紹了中美關係出現目前狀況的來龍去脈，表示中美關係是非曲直是一目瞭然的。

華春瑩強調，面對美方的無理打壓和造謠抹黑，中方別無選擇，只能也必須挺起脊梁，堅決應對捍衛國家主權和民族尊嚴，維護中國人民的正當發展利益。

華春瑩指出，美方近期表示不希望對抗，不搞冷戰，希望兩國關係重回正軌。希望美方把他們的表態落實到具體行動上，使美國的對華政策回到理性和務實的軌道上來。

華春瑩表示，如果美方履行承諾，中方願意同美方相向而行，共同回答好「中美關係向何處去」這一世紀之問，就「如何搞好中美關係」這一必答題交出一份讓兩國人民都滿意和受益的答卷。

(時報資訊)