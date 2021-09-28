晶技（3042）法說會釋出樂觀看待2022年展望訊息，大和資本證券科技產業分析師黃奎毓點出5G、WiFi 6、物聯網（IoT）、先進駕駛輔助系統（ADAS）與電動車趨勢，大大有利長線營運動能；瑞信證券則升評「優於大盤」，凱基投顧賦予155元股價預期最高。

大和資本證券指出，晶技重申其第三季營收財測，核心業務季增8～10％，儘管第四季營收受到季節性因素與庫存調整微幅干擾，然對產品報價穩健支撐毛利率，仍抱持高度信心。短線看來，受惠新iPhone量產、新產能到位、產品組合轉佳等因素，外資估計，晶技下半年每股純益4.9元，年增率超越九成。大和資本給予晶技「買進」投資評等與146元推測合理股價。

若以年度獲利表現來看，晶技2020年每股純益4.61元，已端出較2019年倍增的亮眼成績，但根據外資財務模型，2021年還將年增115％，每股純益成長至9.94元，等同連兩年翻倍；2022、2023年則穩居每股賺一股本之上。

黃奎毓認為，儘管晶技營運基期高，其經營管理階層對核心事業營運成長寄予厚望，對營收持續以雙位數幅度年增有信心，特別是電動車與ADAS趨勢向上，每輛電動車會用到的石英元件數量為傳統燃油車的1.5～2倍。隨獲得更多專案，電動車未來幾年將是晶技另一成長引擎，營收貢獻由2020年的5％，拉升到2021年的8％。

凱基投顧進一步歸納，研判晶技2022年獲利成長性將優於整體產業，首先，石英元件2022年供需健康，日系廠商擴產有紀律、陸系廠商擴產主要專注於成熟製程，其次，由於行動通訊與IoT應用帶動需求大增，預估2020～2024年的年複合成長率高達14％以上，小型產品供給將維持緊俏，晶技將以寧波與平鎮廠產能擴充支援。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意