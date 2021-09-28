大陸中央人才工作會議27日至28日在北京召開，大陸國家主席習近平在會中指出，深入實施新時代人才強國戰略，全方位培養、引進、用好人才，加快建設世界重要人才中心和創新高地，為2035年大致達成社會主義現代化提供人才支撐，為2050年全面建成社會主義現代化強國打好人才基礎。

新華社報導，習近平指出，加快建設世界重要人才中心和創新高地，必須把握戰略主動，做好頂層設計和戰略謀劃。目標是到2025年，全社會研發經費投入大幅增長，科技創新主力軍隊伍建設取得重要進展，頂尖科學家聚集水準明顯提高，人才自主培養能力不斷增強，在關鍵核心技術領域擁有一大批戰略科技人才、一流科技領軍人才和創新團隊。

到2030年，適應高品質發展的人才制度體系大致形成，創新人才自主培養能力顯著提升，對世界優秀人才的吸引力明顯增強，在主要科技領域有一批領跑者，在新興前沿交叉領域有一批開拓者。到2035年，形成大陸在諸多領域人才競爭比較優勢，國家戰略科技力量和高水準人才隊伍位居世界前列。

習近平表示，綜合考量，可以在北京市、上海市、粵港澳大灣區建設高水準人才高地，一些高層次人才集中的中心城市也要著力建設吸引和聚集人才的平台，展開人才發展體制機制綜合改革試點，集中國家優質資源重點支持建設一批國家實驗室和新型研發機構，發起國際大科學計畫，為人才提供國際一流的創新平台，加快形成戰略支點和雁陣格局。

(時報資訊)