中國政府網周一（27日）公布，國務院關於印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要的通知。其中《中國兒童發展綱要（2021—2030年）》指出，要加強未成年人網路保護，實施國家統一的未成年人網路遊戲電子身份認證，完善遊戲產品分類、內容審核、時長限制等措施。綱要並提出，要加強網路語言文明教育，堅決遏阻庸俗暴戾網路語言傳播。
此外，還規範網路遊戲、網路直播、網路影音、網路社交等服務提供者，針對未成年人使用其服務依法設置相應的時間管理、權限管理、消費管理等功能，不得為未滿十六歲兒童提供網路直播發布者帳號註冊服務。
(時報資訊)
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