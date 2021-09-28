美國加州州長紐森27日批准被其形容為領先全國的法案，要求製衣業必須按時薪支付工人薪資，改變論件計酬方式。

製衣業過去的做法，令工人每小時所得僅約5美元，遠低於加州最低薪資每小時14美元的規定，被形容為美國血汗工廠的大本營。

(時報資訊)

#製衣 #論件計酬 #時薪 #加州

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