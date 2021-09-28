柬埔寨勞工部28日宣布從明年元月開始，紡織與製鞋業工人最低月薪要調高2美元至194美元，但仍遠低於多個主要工會要求的調高12美元。

工人運動聯盟集合工會（CUMV）主席Pav Sina批評新的最低月薪水準仍然讓工人的生活很困難。

(時報資訊)

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