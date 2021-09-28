在德國26日大選中險勝的社民黨28日表示，希望跟綠黨和自民黨在本周，談判由三黨組成聯合政府。

綠黨和自民黨表示，在跟社民黨談判之前，兩黨會先互相討論以尋求在部份領域上達成共識。可望成為新總理的蕭茲對籌組聯合政府表示樂觀。

(時報資訊)