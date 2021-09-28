丹麥玩具商樂高（LEGO）公布上半年淨利，從去年同期26.3億丹麥克朗，成長逾一倍至63.2億克朗。銷售年增46％至230億克朗。

主要是線上銷售大幅增長，和實體店面重新開放等利多，抵消掉包括運費和原物料價格大漲等負面影響。

(時報資訊)

#樂高 #LEGO

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