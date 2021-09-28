產險業今年獲利大成長，據保發中心最新資料統計，產險業前七月累計稅後盈餘已達135億元，較去年同期88億元成長53％，其中四大金控旗下產險公司總獲利已達全產險逾一半，獲利最佳仍是富邦產險。

據富邦產險自結數字，該公司前7月份賺了近50億元，較去年同期成長30％，富邦產市占率雖只有四分之一，由於該公司今年來核保、投資利潤佳，使得該公司獲利加倍增，並占產險總獲利超過三分之一；國泰產險前7月份獲利有15.4億元，年成長率也逾16％。至於華南產、兆豐產等前7月獲利分別6.13億元、3.49億元，更分別較去年同期大幅成長了75％及246％，因此，4家產險公司總獲利總計74.52億元，已達全產險稅後盈餘134.48億元的55％。

產險業者表示，產險財報要佳，需要有三要件，一、產險公司努力推廣業務，讓簽單保費增。二、天災人禍少，賠款低。其中占產險簽單保費逾半的車險理賠，在今年5~7月民眾減少出門旅遊之下，理賠金額降，使得車險損率下降。三、金融市場表現佳，或者投資團隊操作績效好，投資獲利佳。而今年前7月份上述三項有利因子同出現，因此，大部份產險公司前7月財報表現都不錯。

另外，國泰產險表示，在7月資本市場表現較為波動之際，正步入除權息旺季，在現金股利收入挹注下，有助於維持良好獲利表現。由於大部份產險業者投資股票相對保守，通常都以高配息股票為主，在現金股息入袋之下，使產險獲利得以穩健成長。

(時報資訊)