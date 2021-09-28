科技日新月異，連帶也讓作弊工具一同升級？印度當地近日舉行競爭激烈的國家考試，有考生嘗試腳踩高科技藍牙拖鞋應試，但因同夥行跡詭異遭到發現後逮捕，彷彿是電影《模犯生》真實版在生活中上演。

《法新社》（AFP）報導，印度在周日舉行國家級教師考試，光是在北部Rajasthan省，就有約160萬人應試，競爭相當激烈。因印度當地作弊風氣猖獗，本次考試期間限制考生不能上網，且警方有權在考試期間監控是否有考生嘗試偷上網。但仍有人試圖透過高科技工具作弊。

根據西部城市Bikaner的警官Priti Chandra說法，在考試前一天，警方發現在考場外有行跡可疑的人士，因此作弊事件才走漏風聲，共有10人因此被捕。涉嫌作弊的考生，是利用腳上的藍牙拖鞋，試圖接聽電話，再將內容透過無線方式，傳輸到隱藏在耳朵中的微型接受器聆聽答案。

警官Priti Chandra指出，他們早明瞭會有人試圖作弊，但是以為會是透過考試卷外洩，或是網路來作弊，因此這類情況已在許多城市被限制。但他也沒想到竟然有人利用藍牙拖鞋，他指出「這是一種全新的作弊方式，沒想到（他們能）如此精通科技。」

經了解，調查人員查獲，至少有25位學生購買了這一款藍牙拖鞋，且要價不斐，要60萬盧比（約新台幣22萬5千左右）。Chandra透露，有一位考生在開始應試後被抓到，結果被帶去給醫生檢查，才移除了耳朵裡的藍牙接收裝置。

在警方發現上述作弊方法後，隨即通傳其他地區。其他地點的考試中心便要求考生要脫下鞋子才能進入考場。

印度是全球人口第二多的國家，截至2021年6月統計約有13.9億人（僅次於中國的14.47億人）。因此考試競爭計列，無論是學校的一般考試、大學入學或是政府考試，作弊風潮都十分盛行，因此有關當局都持續努力防堵越來越高超的作弊手法。而先前在印度常見的作弊方式是試圖盜取考卷，或是請他人冒充後代考。

(時報資訊)