新冠肺炎本土疫情趨緩，昨天是7天來第5度「＋0」，對於有專家建議室外是否免戴口罩，衛福部長陳時中說，暫時不考慮。入口網站《Yahoo奇摩》就對「是否要取消戶外戴口罩規定」等議題進行網路民調，調查發現，網友意見分為2邊，有47.1%的網友表示「降為0級之後，才能取消」、另有37.2%的網友認為「保持社交距離，應該可以取消」。

Yahoo投票頁面。(圖/翻攝自 Yahoo投票)

行政院27日召開擴大防疫會議，蘇貞昌指示，國內疫情漸趨穩定，相關管制措施應從考量產業生計及民眾生活層面，進行適度調整。指揮官陳時中指出，考量國內疫情已趨緩且穩定控制，本周起決放寬部分場域防疫管制措施。交通方面，台鐵、高鐵車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食。遊覽車則以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。

至於藝文表演展覽、體育活動賽事必須採取實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，可現場售票。室內鬆綁80人上限，以實際座位數入座，也不必梅花座，室外人數降載為50％，不受限300人上限。 另外，二級警戒至10月4日止，10月5日全國警戒不降級，但室內娛樂場所將有條件鬆綁。

對於戶外戴口罩規定是否贊成鬆綁，入口網站《Yahoo奇摩》28日就對此發起網路投票民調，以「你認為是否要取消戶外戴口罩規定？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為9月28日至10月2日，截至28日18時10分為止，共有1萬1千多名網友投票，共列出4個選項，表示「保持社交距離，應該可以取消」，比例佔36.8%、「國內零確診超過14天後，才可以取消」佔13.4%，「降為0級之後，才能取消」佔47.3%、「不知道/沒意見」2.5%。

(時報資訊)