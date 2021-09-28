國立自然科學博物館文教基金會28日舉辦「科學家見面會」活動，邀請科博館館長焦傳金演講。（陳淑芬攝） 原來烏賊這麼聰明！科博館館長焦傳金，也是視覺神經科學與動物行為學專家，他28日在「科學家見面會」專題演講中分享烏賊研究成果指出，烏賊能分辨數量，具有「數感」；還會依據食慾狀態改變攝食選擇，具有風險評估能力，還可以透過訓練，建立價值感。

國立自然科學博物館文教基金會28日舉辦「科學家見面會」，邀請今年8月甫就任科博館館長的焦傳金，以「海洋中的靈長類：頭足動物的變色絕技與決策行為」為題進行專題演講，科博館文教基金會董事長、前科博館館長李家維及、廣達文教基金會執行長徐繪珈等人與會。

焦傳金，也是視覺神經科學與動物行為學專家、清華大學特聘教授，他的研究團隊從烏賊的偽裝、溝通及決策等行為實驗中發現有趣的人類經濟行為自然法則。焦傳金指出，希望能藉由科博館的影響探討力來積極推動全民科普教育，雖然「不需要人人都是科學家，但希望人人都是科學人」。

烏賊俗稱花枝，是無脊椎動物中腦神經系統最發達者，擁有約人類1至2歲智力。焦傳金以「二選一」的覓食行為實驗說明指出，烏賊會偏好選「蝦子」數量多的那一邊，並能正確分辨數量到「4」與「5」的不同，但並非永遠偏好數量多，「1」隻活蝦會勝過「2」隻死蝦。

焦傳金指出，烏賊會依據食慾狀況改變覓食選擇，在餓與飽不同狀況，會偏好選擇「2隻小蝦」或「1隻大蝦」的實驗，結果發現烏賊在飢餓時會偏好「高風險高報酬」的覓食策略，跟人類在飢餓狀態下的選擇行為一致。

此外，烏賊也透過訓練會建立價值感。焦傳金表示，讓烏賊在「0」隻蝦子與「1」隻蝦子間選擇，若選擇「1」隻蝦子就加碼另隻蝦子作為鼓勵，等建立牠有「1隻蝦子很棒」的價值觀候，再讓牠選擇「1」隻蝦子或「2」隻蝦子，牠會覺得「1」隻蝦子與「2」隻蝦子一樣好。但是，未經訓練的烏賊，在「1」隻蝦子與「2」隻蝦子間，傾向會選擇「2」隻蝦子，且餵飽牠也不會改變。

焦傳金團隊的研究證實烏賊不但能夠分辨數量，而且還會依據食慾狀態改變攝食的風險評估，甚至也有相對的價值感、擁有延遲享樂的能力，此研究曾獲《紐約時報》的專文報導。

(時報資訊)