想要享受FinTech便利，消費者現在有嶄新選擇！為了替台灣大哥大用戶創造更流暢的一站式服務體驗，台灣大哥大與台北富邦銀行聯手，全力打造新一代「台灣大哥大Open Possible聯名卡」，28日舉行上市記者會，會中請到「舉重女神」郭婞淳鼎力代言，為這張電信神卡鍍金，直接升級為電信業界最高的5.5％電信費回饋，還能聰明整合電信消費數據，讓申辦流程更簡易、核卡效率更迅速，即使初次接觸金融服務的社會新鮮人，只要備齊完善資料就可以晉身有卡一族，搭配「myMoney」專屬理財服務，輕鬆享受金融電信融為一體的便捷生活，即刻起就可以開始申辦！

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大持續升級用戶服務，繼上周宣布與Apple合作，再與集團夥伴北富銀聯手，推出「台灣大哥大Open Possible聯名卡」，以及基於該聯名卡所建構的「超5G生活提案」。

Open Possible 聯名卡用戶不僅可獲得5％的5G電信帳單高回饋，同時也享有5％影音娛樂、購物等生活回饋，綁定北富銀數位存款帳戶扣繳「台灣大哥大Open Possible聯名卡」卡費，各項回饋通通再加碼0.5％，直接升到5.5％，讓用戶用最優惠的方式，享受美好的超 5G生活與金融服務，開?能所不能的新篇章。

北富銀總經理程耀輝也對這張電信神卡充滿期待，他表示，「台灣大哥大Open Possible聯名卡」代表的不僅是一張聯名卡，更是一種全新的生活金融模式，讓「信用」比錢好用。

隨著FinTech技術發展，金融機構對「信用」的定義也逐漸進化，這次與台灣大哥大的合作就特別針對申辦用戶資訊進行整合，不僅讓申辦流程更簡化，還加入許多對電信消費行為的分析，搭配申辦數位存款帳戶及連續三個月存款達萬元等條件，讓更多社會新鮮人和自由工作者可以透過多元數據驗證，輕鬆拿到人生中第一張信用卡，體驗金融服務的普惠便利。

台灣大與北富銀充分整合雙方資源，讓卡片申辦更容易，北富銀卡友透過台灣大APP申辦，最快60秒即可完成，收到核卡簡訊後立即綁定，不必等實體卡，就可以在台灣大哥大直營門市、網路門市、myfone購物消費，立刻享受高回饋。

舉重女神郭婞淳，在奧運奪金後的第一個代言，就獻給「台灣大哥大Open Possible聯名卡」。郭婞淳表示，拿著這張電信神卡，除了繳電話費有優惠外，包括加油、或是到麥當勞與星巴克等icash十大餐飲通路消費，都能獲得最高5.5％的回饋，豐富的回饋權益讓人十分有感，更特別的是，用這張聯名卡到台灣大哥大購買iPhone 13，還能獲得額外的優惠，絕對是果粉入手新機最實惠的選擇！

(時報資訊)

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