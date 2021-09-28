近期中國大陸針對如橫琴、前海、大灣區、海南自貿區等區域性經濟特區發布一系列的租稅更新政策，除了延續先前給予特定獎勵產業的企業所得稅稅率持續適用15％，橫琴的總體方案（即9月5日中國大陸國務院發布的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》）在企業所得稅、個人所得稅及關稅上都與海南自貿區政策相近。

大陸各經濟特區給予企業所得稅優惠的產業不盡相同，例如橫琴主要針對科技研發和高端製造業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿業、現代金融產業等四大行業；海南則採用「市場准入即入制」，只要滿足專門的外商投資准入負面清單，以及海南自貿港新增鼓勵類產業目錄，即可進駐設立。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，大陸區域性經濟特區有點類似40年前的深圳發展，除給予租稅優惠外，還強調其試點放寬物流、人流與金流管制的決心。

例如粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策財政補貼管理辦法，讓國外菁英、台商在大灣區工作享受實質稅負15％，而海南與橫琴的總體方案讓大陸員工也可從最高45％的稅率降到15％的實質稅負，有效吸引人才。

而海南自貿區的特定產業園區，則讓國外認證（如美國FDA認證）但還沒有取得中國大陸許可的醫療器械或藥物可在該園區施打使用，可吸引物流。

徐丞毅分析，區域性經濟特區對於台商在中國大陸境內的布局產生一定的影響。為享受租稅優惠，既有大陸事業體的功能業務、人員面臨重組分拆，未來幹部可能兩地或三地派遣，且集團價值鏈得重新改寫以滿足當地規範要求。

雖然過往境內關聯交易不是移轉訂價查核的重點，但由於境內存在所得稅率適用的差異，徐丞毅認為，未來大陸稅務機關針對類似的業務重組合理性查核只會越來越嚴格。

另外，由於目前大多數的優惠政策採用「自行判別、申報享受、留存備查」的便民政策，但同時稅務機關仍可隨時透過其大數據查核，辨別企業、人員是否具備相關實質。

徐丞毅舉例，曾有客戶衝著海南自貿區的優惠在當地設立公司，進駐後才發現相關政策是替國資委背景的企業量身打造，自己根本沒機會；後來該企業願意提供一些額度讓該客戶使用，但業務端卻已改變策略，大家白忙一場。

徐丞毅建議，若台商要適用大陸經濟區租稅優惠，建議先評估各區域性經濟特區的特色與應用、與專家測算業務與人員調整的成本效益、確認相關政策的可操作性、以及確保後續業務的可支持性。

(時報資訊)