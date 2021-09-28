意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）宣布取得首個LoRa系統晶片（SoC）STM32WLE5的設計訂單。此訂單來自橡膠取得自動化專業公司CIHEVEA所開發的智慧系統，其採用低功耗網路技術以徹底改變橡膠產業的現況。CIHEVEA在其海南橡膠園內的20多萬棵橡膠樹上安裝此創新解決方案，提升橡膠生產率和產量。

在CIHEVEA橡膠取得機器人中，意法半導體LoRa SoC作為高效率和低功耗通訊樞紐的控制中心。該機器人還有兩個精密馬達和一系列監測溫度、氣壓、濕度等天氣狀況的環境感測器。被夾在樹上的STM32WLE5透過一個專用的LoRa應用網路服務器，將感測器的資料傳輸到網狀閘道器。該伺服器可以在現場監測、測試、除錯、協調機器人。一旦滿足所有預設條件，SoC就會啟動馬達，執行自動橡膠取得作業（通常在清晨執行）。

利用經濟的STM32WLE5和LoRa網路，CIHEVEA獨創解決方案將橡膠產量提升2至3倍，同時大幅降低取得過程對樹木所造成的傷害並延長橡膠樹產期。除了可提升產量和延長資產壽命外，自動化機器人還解決了長期存在的勞動力問題，因為人工橡膠取得作業是一個難度很高、很危險的工作。

CIHEVEA董事長許振昆表示，「我們的全自動智慧橡膠取得系統是橡膠產業的一場技術革命。隨著平台技術的使用率提升，搭配STM32WLE5低功耗LoRa網路通訊功能，這個智慧橡膠園平台系統正在創立一個全新橡膠園生態系統，我們將告別傳統的高密度、重污染、低效率的生產方式，邁向綠色環保、高效、數位化的新時代。」

意法半導體微控制器和數位IC事業部副總裁暨亞太區人工智慧／物聯網技術創新中心和數位行銷負責人Arnaud Julienne則表示，「橡膠樹是工業、運輸和農業廣泛使用的重要橡膠來源，提升效率和增加橡膠產量一直是生產商的目標，STM32WL5和LoRa網路是達到這個目標的理想選擇。

此外，我們獨特而廣泛的連接、感測器和豐富電源管理元件組合的解決方案以及馬達控制解決方案，非常適合智慧農場領域的各種應用，包括追蹤、灌溉系統、曳引機、牲畜定位和健康監測。」

(時報資訊)