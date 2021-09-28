GOGORO要以借殼（SPAC）方式在美國上市，此方式是否成新創企業未來上市潮流？金管會主委黃天牧已公開說「在台灣不適合」，其理由是目前連美國證管會（SEC）對SPAC亦有顧慮，且自然人占台股投資者7成，與美國主要是法人機構投資者不同，因此金管會暫時不考慮引進SPAC制度。

證期局副局長郭佳君以三大原因解釋為何暫不考慮引進SPAC，一是美國現行的SPAC（即特殊目的收購公司）制度，該公司沒有任何實質營運業務，先掛牌籌資後，二年內完成併購標的；以台灣現行制度，第一即不符合上市櫃審查標準，因為沒有實質營運業務，沒有相關財務報表。

二是SPAC是先申請上市掛牌後，才找併購標的，只要二年內完成併購即可，掛牌後實際併購及決策等都是由SPAC公司掌握，不像國內有承銷商等把關，但因為美國股市是法人投資機構為主，國內則是散戶比例比較高，在沒有專業機構協助把關下，SPAC並不利保護台灣的投資人。

第三今年美國亦發生SPAC併購後，有誇大併購標的的情況，SEC已進去調查，將討論如何強化投資人保護，所以金管會現階段沒有要引進SPAC制度，等美國確定後續如何保護SPAC投資人的規範，其他亞洲市場的狀況，再作考慮。

亞洲部分目前也只有新加坡在9月2日剛公布SPAC的規定，郭佳君表示，新加坡亦是重點觀察市場，可以先看新加坡SPAC運作情況。

台灣亦有台版借殼上市的案例，即本來就有實質營運業務的上市櫃公司，但在營運狀況不佳後，即有企業買下這些公司，進行借殼上市，但現行規定，若上市櫃公司經營權異動、營業範圍有重大變動，將會暫停買賣六個月，觀察借殼後是否達到上市櫃標準，若六個月後仍無法達標，就會改列變更交易股票，二年內無法恢復普通交易，再停止買賣六個月，再無法恢復者就終止上市櫃。

(時報資訊)